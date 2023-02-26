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26 февраля, 04:20

Психолог объяснила, в чём опасность "залипания" в телефоне

Психолог Благодарева: Долгое использование телефона может вызвать бессонницу

Если подолгу просматривать ленты соцсетей, у человека формируется дофаминовая зависимость. Это может привести к нарушениям сна, повышению тревожности, снижению работоспособности. Об этом предупредила невролог, клинический психолог Любовь Благодарева.

"Зависимость от социальных сетей это в первую очередь дофаминовая зависимость. Листая ленту, человеческий мозг ищет что-то интересное, полезное, что-то, что вызывает эмоцию. Однако это очень кратковременное удовольствие. Происходит кратковременный выброс маленькой дозы дофамина, потом он также быстро падает и формируется зависимость", — пояснила РИА "Новости" Благодарева.

По её словам, мозг не обрабатывает информацию во время просмотра роликов, а только получает кратковременный дофаминовый всплеск. А когда уровень дофамина перестаёт расти, усиливаются тревожность и раздражительность. Ситуацию усугубляют апатия и общая слабость организма.

Врач рекомендует откладывать телефон в сторону за несколько часов до сна, а засыпать не позже 23:00. Если смотреть в экран позже, будет нарушаться выработка мелатонина, организм не будет восстанавливаться. Это, в свою очередь, плохо отразится на внимании, памяти, способности работать, а также на состоянии кожи.

Благодарева посоветовала в целом сократить использование соцсетей. Человек должен осознать, что от постоянного просмотра ленты нет пользы, так как информация быстро забывается, а дела продолжают накапливаться.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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