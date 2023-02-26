Эксперт рассказала, как обезопасить квартиру для маленьких детей

Когда в семье появляется маленький ребёнок, родителям в первую очередь стоит позаботиться о безопасности жилища, ведь, как известно, в квартире или доме существует масса угроз, способных навредить малышу. Как снизить опасность для детей в квартире, рассказала Лайфу эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Виктория Мустафина.

Окна по праву занимают первое место среди бытовых угроз Фото © Unsplash

Первое место среди бытовых угроз занимают окна, которые особо опасны в летний период, когда их открывают и устанавливают москитные сетки. Дети видят, что оно закрыто, но не понимают, что решётка легко вываливается при давлении на неё. Чтобы защитить ребёнка от травм, связанных с падением, на окна можно установить специальные замки, которые не позволяют открыть его без помощи взрослого. Также можно открывать их только сверху или установить специальные упоры для частичного открытия.

Зачастую травмы малышу наносят двери и углы, об которые малыш может прищемить пальцы или пораниться. Решают эту проблему мягкие накладки на углы, а также стопоры или доводчики для дверей. Не менее опасна и мебель. В частности, шкафы на неровной поверхности и низко подвешенные полки могут опрокинуться или сорваться. Во избежание печальных последствий нужно закрепить тяжёлую мебель к стене с помощью ремней или тросов. Подвесные полки лучше закрепить выше, чтобы ребёнок не дотянулся до них.

Кухня — это место, где вариантов нанести себе травмы по неосторожности очень много Фото © Unsplash

Ещё одним местом, где вариантов нанести себе травмы по неосторожности очень много, является кухня: ножи и вилки, горячая плита и духовка, только что сваренный суп, бытовая химия и прочее — всё опасно. В этой части жилища эксперт советует закрепить на шкафах и ящиках ограничители, а также включить блокировку от случайного нажатия на варочной панели и духовом шкафу. Пока ребёнок маленький, всю бьющуюся посуду можно заменить на бамбуковые или деревянные аналоги, указала Мустафина.

Как известно, травмоопасны также розетки и провода: если они располагаются достаточно низко, то однозначно привлекают внимание детей. В таком случае на помощь приходят заглушки для розеток, а провода и кабели можно соединить стяжкой. Также их можно скрыть в кабель-каналах, специальных коробах или даже в коробке из-под обуви.

Травмоопасны также розетки и провода: если они располагаются достаточно низко, то однозначно привлекают внимание детей. Фото © Unsplash

Прятать от детей также нужно всю бытовую химию и прочие мелочи, ведь они не понимают, какие вещи опасны, а какие нет. Упаковки из-под моющих средств выглядят ярко и интересно, монеты и пуговицы весело вертеть в руке и класть в рот, а домашние инструменты можно принять за игрушки. Специалист советует хранить эти вещи под замком.

"Сейчас у многих моделей бытовой техники есть встроенная функция защиты — дети не смогут нажать кнопки или переключить режимы без пароля или специальной комбинации кнопок. Магнитные кабели для подзарядки не так опасны, как обычные, — если ребёнок дёрнет за него, то зарядник просто отсоединится и не потянет за собой устройство. Также используйте удлинители с надёжным кабелем и предохранителем для безопасной работы домашних приборов", — советует эксперт.

В заключение Мустафина добавила, что заглушки, накладки и ограничители на мебели чаще всего нужны для маленьких детей возрастом до пяти-шести лет, но со временем эти приспособления можно убрать.