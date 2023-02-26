Четыре человека погибли и 10 ранены при взрыве на рынке в Пакистане
Кадры с места взрыва в Пакистане. Обложка © Twitter / Amber Jehangir
Как минимум четыре человека погибли, десять пострадали из-за взрыва на рынке в пакистанской провинции Белуджистан. Как пишет газета Dawn со ссылкой на полицию, предварительно, сработало самодельное взрывное устройство.
Газета пишет, что на месте взрыва сработало самодельное взрывное устройство. Известно, что преступники могли заложить его в мотоцикл и позднее привести в действие.
Сейчас на месте трагедии работают полиция и специалисты экстренных служб. На данный момент сообщается о четырёх погибших и десяти пострадавших. Раненых доставили в ближайшую больницу.
Ранее Лайф писал, что на юго-западе Камеруна прогремело несколько взрывов прямо во время массового забега. В международных соревнованиях Mount Cameroon Race of Hope, которые проходили около города Буэа, участвовало 529 спортсменов. Внезапно прогремели взрывы в трёх местах спустя несколько минут после старта. Одна из бомб взорвалась прямо возле дороги, по которой бежали участники.