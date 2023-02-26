Четыре человека погибли и 10 ранены при взрыве на рынке в Пакистане

Как минимум четыре человека погибли, десять пострадали из-за взрыва на рынке в пакистанской провинции Белуджистан. Как пишет газета Dawn со ссылкой на полицию, предварительно, сработало самодельное взрывное устройство.

Газета пишет, что на месте взрыва сработало самодельное взрывное устройство. Известно, что преступники могли заложить его в мотоцикл и позднее привести в действие.

Сейчас на месте трагедии работают полиция и специалисты экстренных служб. На данный момент сообщается о четырёх погибших и десяти пострадавших. Раненых доставили в ближайшую больницу.