Путин заявил о необходимости "подсчитывать ядерные боеголовки" Британии и Франции
Путин заявил, что Россия вернётся к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции
Москва должна учитывать ядерный потенциал стран – членов НАТО, так как альянс ставит главной целью стратегическое поражение России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <…> ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?" — указал российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Путин подчеркнул, что Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции. В ответ на вопрос, нужно ли в перспективе будет "подсчитывать боеголовки" этих стран, президент РФ аргументировал такую необходимость тем, что НАТО продемонстрировало, что является военным блоком, а не политическим.
Ранее американский полковник Макгрегор заявил, что США нужно прислушаться к сигналам президента России Владимира Путина и восстановить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Это необходимо, чтобы избежать всемирной катастрофы, заявил он.
ТАСС / Сергей Савостьянов