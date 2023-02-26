"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 07:36

Путин заявил о необходимости "подсчитывать ядерные боеголовки" Британии и Франции

Путин заявил, что Россия вернётся к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции

Москва должна учитывать ядерный потенциал стран – членов НАТО, так как альянс ставит главной целью стратегическое поражение России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <…> ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?" — указал российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Путин подчеркнул, что Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции. В ответ на вопрос, нужно ли в перспективе будет "подсчитывать боеголовки" этих стран, президент РФ аргументировал такую необходимость тем, что НАТО продемонстрировало, что является военным блоком, а не политическим.

Кремль лишила надежды реакция Запада на решение Путина по ядерному договору

Кремль лишила надежды реакция Запада на решение Путина по ядерному договору

Ранее американский полковник Макгрегор заявил, что США нужно прислушаться к сигналам президента России Владимира Путина и восстановить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Это необходимо, чтобы избежать всемирной катастрофы, заявил он.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • НАТО
  • снв3
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров