Путин заявил о необходимости "подсчитывать ядерные боеголовки" Британии и Франции

Москва должна учитывать ядерный потенциал стран – членов НАТО, так как альянс ставит главной целью стратегическое поражение России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <…> ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?" — указал российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Путин подчеркнул, что Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции. В ответ на вопрос, нужно ли в перспективе будет "подсчитывать боеголовки" этих стран, президент РФ аргументировал такую необходимость тем, что НАТО продемонстрировало, что является военным блоком, а не политическим.