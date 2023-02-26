В Госдуме напомнили, какие законы начнут действовать в России с марта этого года. На жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей распространятся меры социальной поддержки по аналогии с другими регионами страны: бесплатная медицина, пенсии, детские пособия, прочие выплаты и льготы.

В новых регионах появится бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, а также всем школьникам выдадут новые учебники, а для студентов утвердят академическую и социальную стипендии.

В Москве, Белгородской и Московской областях с 1 марта стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, что сделает жизнь маломобильных граждан комфортнее. Также на территории России вступит в силу запрет на торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках, где не соблюдаются условия содержания.

Кроме того, в марте вырастут акцизы на сигареты на 2%, а на жидкости для вейпов — на 11%. В целях защиты от мошенников третьи лица больше не смогут получать информацию из Единого государственного реестра недвижимости о собственниках, а сервисы размещения объявления обяжут следить за появлением запрещённых материалов, в том числе экстремистского характера.

Кроме того, с марта не смогут работать в такси и на общественном транспорте лица, у которых есть непогашенная судимость за тяжкие преступления. И, наконец, вводятся изменения, которые помогут усилить контроль за иностранными инвестициями в стратегических секторах.