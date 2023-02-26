Страшная буква "Р": Названо главное условие для избавления от картавости в любом возрасте

Исправить картавость в зрелом возрасте можно, но сделать это гораздо сложнее, нежели в период с четырёх до семи лет. Таким мнением поделилась с Лайфом логопед-дефектолог Юлия Покровская.

"Понятие "картавость" — это скорее обиходный термин. Специалисты-логопеды называют нарушения произношения звуков Р и Р' термином ротацизм. Он бывает более 10 видов, и каждый вид вызван своими причинами. Чаще всего так называемая картавость связана с тем, что вместо кончика языка начинает вибрировать мягкое нёбо и слышится горловой звук", — пояснила она.

Исправить произношение звуков можно во взрослом возрасте, но для этого нужна мотивация, так как потребуется время, усердие и желание для формирования нового навыка, а потом придётся длительное время контролировать себя, отметила логопед. По её мнению, самым благоприятным периодом для коррекции речи является возраст с 4,5 до 7 лет, когда новые, исправленные звуки формируются наиболее быстро и гладко.

"Научиться произносить "новый" звук нетрудно, а вот, чтобы заставить себя заменить старый звук на поставленный, для этого нужно время и желание. Примеров очень много и среди актёров, и среди людей речевых профессий: юристов, коучей, спикеров", — заключила Покровская.