Разведка Украины не смогла найти доказательства отправки оружия из Китая в Россию

У Украины нет никаких доказательств того, что Китай оказывает России военную помощь и предоставляет вооружение. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая", — приводит его слова Funke.

Вместе с тем он допустил, что бойцы ВСУ весной могут начать "контрнаступление", однако добавил, что это "зависит от нескольких факторов", в том числе от поставок западного оружия.