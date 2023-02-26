Разведка Украины не смогла найти доказательства отправки оружия из Китая в Россию
Скибицкий: У разведки Украины нет доказательств предоставления Китаем оружия России
У Украины нет никаких доказательств того, что Китай оказывает России военную помощь и предоставляет вооружение. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая", — приводит его слова Funke.
Вместе с тем он допустил, что бойцы ВСУ весной могут начать "контрнаступление", однако добавил, что это "зависит от нескольких факторов", в том числе от поставок западного оружия.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков вслед за Пекином опроверг утверждения о том, что Россия якобы запрашивала военную помощь и поставку вооружений у Китая. До этого также официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других, в то время как они сами занимаются накачкой оружия Киева.
Фото © ТАСС / Андрей Рубцов