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26 февраля, 09:16

Разведка Украины не смогла найти доказательства отправки оружия из Китая в Россию

Скибицкий: У разведки Украины нет доказательств предоставления Китаем оружия России

У Украины нет никаких доказательств того, что Китай оказывает России военную помощь и предоставляет вооружение. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая", — приводит его слова Funke.

Вместе с тем он допустил, что бойцы ВСУ весной могут начать "контрнаступление", однако добавил, что это "зависит от нескольких факторов", в том числе от поставок западного оружия.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков вслед за Пекином опроверг утверждения о том, что Россия якобы запрашивала военную помощь и поставку вооружений у Китая. До этого также официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других, в то время как они сами занимаются накачкой оружия Киева.

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Фото © ТАСС / Андрей Рубцов

Николь Вербер
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