Леонид Рошаль попал в реанимацию в Москве

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, российский хирург Леонид Рошаль госпитализирован в Москве. Как пишет телеграм-канал Mash, врач находится в реанимации.

По его информации, 89-летний хирург поступил в столичную больницу шесть дней назад. В анамнезе у него — Паркинсона и кисты в головном мозге. Также указано, что Рошаля прооперировали. После дополнительных обследований у медика диагностировали перелом шейки левого бедра.