Леонид Рошаль попал в реанимацию в Москве
Mash: Леонида Рошаля доставили в реанимацию в Москве
Хирург Леонид Рошаль. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, российский хирург Леонид Рошаль госпитализирован в Москве. Как пишет телеграм-канал Mash, врач находится в реанимации.
По его информации, 89-летний хирург поступил в столичную больницу шесть дней назад. В анамнезе у него — Паркинсона и кисты в головном мозге. Также указано, что Рошаля прооперировали. После дополнительных обследований у медика диагностировали перелом шейки левого бедра.
Ранее Лайф писал, что американского актёра Ричарда Гира, известного по ролям в фильмах "Красотка" и "Хатико", госпитализировали с пневмонией в Мексике. Артист находился в загородном доме недалеко от Нуэво-Валларты, где вместе с детьми отмечал 40-летие супруги Алехандры Сильвы. Прямо перед поездкой туда у актёра начался сильный кашель, который продолжался весь отдых.