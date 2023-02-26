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26 февраля, 10:26

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в Прощёное воскресенье

В Москве сегодня ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, поэтому столичные службы просят не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. Об этом сообщили в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", отмечается в тексте.

Москвичам предрекли суровый март

Москвичам предрекли суровый март

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в воскресенье, 26 февраля, температура в Центральной России поднимется до апрельских значений — до плюс трёх градусов.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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