Радиофизик объяснил, излучение от каких спутниковых антенн опасно для человека

В современном мире спутниковые тарелки используются повсеместно, и даже сложно представить, чтобы в наши дни многоквартирный дом не "украшало" хотя бы одно такое устройство. Несмотря на то что они используются не первый год, споры относительно их вреда не утихают до сих пор. Оказывает ли излучение тарелки пагубное влияние на организм, в беседе с Лайфом рассказал заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин.

Он подчеркнул, что опасения должна вызывать не сама антенна, а исходящее от неё электромагнитное излучение, когда она работает в передающем трансляционном режиме. Спутниковые антенны, установленные на фасадах зданий, работают исключительно в режиме приёма, поэтому влияние средней мощности радиосигнала от них будет незначительным и одинаковым вне зависимости от взаимного местоположения человека и устройства. А вот вблизи передающих антенн, особенно мобильных ретрансляторов в черте города, находиться нежелательно.

"Как известно, помимо антенн электромагнитное излучение исходит из бытовых приборов, например СВЧ-печей, сотовых телефонов (работающих в режиме передачи сигнала), ноутбуков, а также транспортной аппаратуры в поездах, на самолётах и т.д. Однако опасаться их вреда не стоит: производители чётко следуют установленным международным требованиям стандартов по обеспечению безопасности эксплуатации радиоэлектронных средств", — резюмировал собеседник Лайфа.