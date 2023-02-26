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Регион
Опубликовано 26 февраля 2023, 10:40
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Минобороны РФ подсчитало сбитые с начала СВО самолёты и вертолёты ВСУ

Российские военные с начала спецоперации уничтожили более 600 самолётов и вертолётов ВСУ

С начала проведения специальной военной операции на Украине российским военным удалось уничтожить более 600 украинских самолётов и вертолётов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения СВО уничтожено: 390 самолётов, 211 вертолётов, 3243 БПЛА, 405 зенитных ракетных комплексов, 8042 танка и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4222 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 8556 единиц специальной военной автомобильной техники", — сказал Конашенков.

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Российские истребители сбили в воздушном бою украинский Су-27

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные накануне сбили три украинских самолёта в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Также удалось перехватить восемь украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты "Точка-У".

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Оксана Попова
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