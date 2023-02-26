Минобороны РФ подсчитало сбитые с начала СВО самолёты и вертолёты ВСУ

С начала проведения специальной военной операции на Украине российским военным удалось уничтожить более 600 украинских самолётов и вертолётов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения СВО уничтожено: 390 самолётов, 211 вертолётов, 3243 БПЛА, 405 зенитных ракетных комплексов, 8042 танка и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4222 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 8556 единиц специальной военной автомобильной техники", — сказал Конашенков.