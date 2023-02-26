Войска России поразили более 100 артиллерийских подразделений ВСУ в 167 районах

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские войска в ходе специальной военной операции поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ в 167 районах.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167 районах", — заявил офицер.