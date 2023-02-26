ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 февраля 2023, 10:48

Войска России поразили более 100 артиллерийских подразделений ВСУ в 167 районах

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские войска в ходе специальной военной операции поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ в 167 районах.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167 районах", — заявил офицер.

ВС РФ ликвидировали свыше 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ ликвидировали свыше 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее российская группировка войск "Восток" за сутки ликвидировала свыше 90 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar