Войска России оставили без связи 110-ю мотопехотную бригаду ВСУ

ВС России уничтожили узел связи и ремонтную базу ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Авдеевка, ДНР, уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. Также в районе населённого пункта Старорайское, ДНР, уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ", — сказал он.