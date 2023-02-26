Войска России оставили без связи 110-ю мотопехотную бригаду ВСУ
Войска России уничтожили узел связи 110-й украинской мотопехотной бригады в ДНР
ВС России уничтожили узел связи и ремонтную базу ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Авдеевка, ДНР, уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. Также в районе населённого пункта Старорайское, ДНР, уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ", — сказал он.
Ранее в министерстве отчитывались об уничтожении трёх украинских самолётов. Так, в ДНР противник потерял Су-24 и МиГ-29, а в Херсонской области — Су-25.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ