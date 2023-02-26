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Опубликовано 26 февраля 2023, 10:50

Российские военные сбили украинский Ми-8 под Харьковом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области, а также семь беспилотников ВСУ под Херсоном и в ЛНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО в районе населённого пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено семь украинских БПЛА в районе населённых пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное в ЛНР", — уточнил он.

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Накануне сообщалось, что ВКС России в районе Розовки и Димитрова в ДНР сбили украинские самолёты Су-24 и МиГ-29. А средствами ПВО в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вражеский Су-25.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Татьяна Миссуми
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