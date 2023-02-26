Российские военные сбили украинский Ми-8 под Харьковом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области, а также семь беспилотников ВСУ под Херсоном и в ЛНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО в районе населённого пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено семь украинских БПЛА в районе населённых пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное в ЛНР", — уточнил он.