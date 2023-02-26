Войска "Центра" ликвидировали до 130 бойцов ВСУ

Вооружённые силы России за прошедшие сутки ликвидировали до 130 украинских военнослужащих и семь единиц техники ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.