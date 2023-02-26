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26 февраля, 10:37

Войска "Центра" ликвидировали до 130 бойцов ВСУ

Войска России ликвидировали на Краснолиманском направлении до 130 украинских солдат

Вооружённые силы России за прошедшие сутки ликвидировали до 130 украинских военнослужащих и семь единиц техники ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям противника", — заявил Конашенков.

В результате российских ударов уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20.

Непогода отрезала ВСУ пути для снабжения войск под Артёмовском, заявили в ЛНР

Непогода отрезала ВСУ пути для снабжения войск под Артёмовском, заявили в ЛНР

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о продвижении российских военных в Артёмовске. По его словам, бои за город идут уже почти в самом центре. Несколькими днями ранее президент Незалежной Владимир Зеленский допустил отход ВСУ из города.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Андрей Бражников
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