Войска "Центра" ликвидировали до 130 бойцов ВСУ
Войска России ликвидировали на Краснолиманском направлении до 130 украинских солдат
Вооружённые силы России за прошедшие сутки ликвидировали до 130 украинских военнослужащих и семь единиц техники ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям противника", — заявил Конашенков.
В результате российских ударов уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о продвижении российских военных в Артёмовске. По его словам, бои за город идут уже почти в самом центре. Несколькими днями ранее президент Незалежной Владимир Зеленский допустил отход ВСУ из города.
ТАСС / Андрей Рубцов