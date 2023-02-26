Бойцы группировки "Восток" нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара
Минобороны: Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара
Лётчики и артиллеристы российской группировки "Восток" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Никольского и Угледара в ДНР. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате атаки в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Никольское и Угледар в ДНР", — сказал он на брифинге.
Также Конашенков сообщил, что украинская армия лишилась более 75 солдат, одного танка и боевой машины пехоты, одной боевой бронированной машины и двух пикапов.
Ранее российская группировка войск "Восток" ликвидировала свыше 90 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме того, на этих участках были уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ