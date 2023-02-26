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26 февраля, 10:51

Бойцы группировки "Восток" нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара

Минобороны: Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара

Лётчики и артиллеристы российской группировки "Восток" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Никольского и Угледара в ДНР. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате атаки в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Никольское и Угледар в ДНР", — сказал он на брифинге.

Также Конашенков сообщил, что украинская армия лишилась более 75 солдат, одного танка и боевой машины пехоты, одной боевой бронированной машины и двух пикапов.

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Ранее российская группировка войск "Восток" ликвидировала свыше 90 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме того, на этих участках были уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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