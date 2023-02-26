Бойцы группировки "Восток" нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара

Лётчики и артиллеристы российской группировки "Восток" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Никольского и Угледара в ДНР. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате атаки в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Никольское и Угледар в ДНР", — сказал он на брифинге.

Также Конашенков сообщил, что украинская армия лишилась более 75 солдат, одного танка и боевой машины пехоты, одной боевой бронированной машины и двух пикапов.