ВС России уничтожили 70 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военнослужащих и военную технику на Херсонском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30", — сказал он.