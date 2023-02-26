ВС России уничтожили 70 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военнослужащих и военную технику на Херсонском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30", — сказал он.
Также в министерстве отчитались об уничтожении около 130 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник лишился трёх боевых бронированных машин, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация" и гаубицы Д-20.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ