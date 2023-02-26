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26 февраля, 11:01

ВС России уничтожили 70 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военнослужащих и военную технику на Херсонском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30", сказал он.

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Также в министерстве отчитались об уничтожении около 130 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник лишился трёх боевых бронированных машин, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация" и гаубицы Д-20.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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