ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Купянском направлении

Группировка войск ВС России "Запад" за сутки нанесла удары по подразделениям ВСУ, уничтожив на Купянском направлении до 60 украинских военнослужащих. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении огнём артиллерии группировки войск "Запад" поражены подразделения противника в районе н.п. Новосёловское в ЛНР, Масютовка и Кисловка в Харьковской области <...> Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих", — сообщил генерал-лейтенант.

В военном ведомстве добавили, что ещё шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ были ликвидированы в нескольких районах Харьковской области: Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное. Кроме потерь живой силы на Купянском направлении за сутки ВСУ лишились двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.