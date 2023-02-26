"Акрон" обыграл "Торпедо" и вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов Кубка России

Тольяттинский "Акрон" разгромил московское "Торпедо" со счётом 2:0 в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Игроки встретились сегодня на стадионе "Кристалл" в Жигулёвске.

Ворота противника поразили Константин Савичев, который забил гол, реализовав пенальти, и Абу-Саид Эльдарушев. При этом чёрно-белые завершали встречу в большинстве. Футболист жигулёвского клуба Данил Полубояринов был удалён с поля во втором тайме.

На втором этапе "Акрону" предстоит сыграть с одной из проигравших команд 1/4 финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Ответные матчи Пути РПЛ состоятся с 27 февраля по 1 марта.