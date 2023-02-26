Министр обороны Украины заявил, что ВСУ пока не получили ЗРК Patriot

Зенитно-ракетные комплексы Patriot пока не поступили на Украину, заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, в Киеве также рассчитывают на получение боевых машин пехоты Bradley, бронетранспортёров Spartan, бронеавтомобилей Mastiff и истребителей.

"[Patriot] нам пока не поставили, наши военные учатся пользоваться ими. Они будут защищать небо, на земле — [танки] Leopard. А потом попросим новую бронетехнику Bradley, Spartan и Mastiff. В моём "письме Деду Морозу" были, естественно, и истребители", — сказал он в интервью газете La Repubblica.

Причём речь идёт о любых самолётах — F-16, Gripen или Tornado. Резников считает, что при получении запрошенной техники ВСУ смогут добиться "условий для контрнаступления", дабы выйти на границы Украины по состоянию на 1991 год.