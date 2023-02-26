Министр обороны Украины заявил, что ВСУ пока не получили ЗРК Patriot
Зенитно-ракетные комплексы Patriot пока не поступили на Украину, заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, в Киеве также рассчитывают на получение боевых машин пехоты Bradley, бронетранспортёров Spartan, бронеавтомобилей Mastiff и истребителей.
"[Patriot] нам пока не поставили, наши военные учатся пользоваться ими. Они будут защищать небо, на земле — [танки] Leopard. А потом попросим новую бронетехнику Bradley, Spartan и Mastiff. В моём "письме Деду Морозу" были, естественно, и истребители", — сказал он в интервью газете La Repubblica.
Причём речь идёт о любых самолётах — F-16, Gripen или Tornado. Резников считает, что при получении запрошенной техники ВСУ смогут добиться "условий для контрнаступления", дабы выйти на границы Украины по состоянию на 1991 год.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна не будет отправлять Украине ЗРК С-300. По его словам, тем самым страна ослабила бы собственную оборону.
ТАСС / Bernd Wüstneck