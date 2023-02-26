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26 февраля, 11:42

В Германии признали провал попыток вытеснить Россию в ключевом регионе

Das Erste: Германия не смогла повредить отношениям России и Индии

Германия пытается привлечь Индию как сторонника европейской линии в украинском конфликте, однако связи между Нью-Дели и Москвой слишком сильны. Такое мнение высказала обозреватель Козима Хиль в статье для немецкого издания Das Erste.

В материале указано, что интерес Германии к Индии очевиден, ведь только за последние два месяца страну посетили три немецких политика: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава Минфина Кристиан Линднер, а в эти дни там находится канцлер Олаф Шольц.

"Российско-индийские отношения до сих пор тесны: Индия покупает российские нефть и газ на мировом рынке. Кроме того, по оценкам американского аналитического центра Stimson Center, доля российских или даже советских систем вооружения в индийской армии может составлять до 85%", — пояснил журналист.

В статье также указано, что Москва — самый надёжный партнёр Индии в Совете Безопасности ООН, что многие напрасно упускают из вида. В частности, в Совбезе может быть поднят вопрос Кашмирского конфликта, тогда Нью-Дели понадобится Россия. По этой причине позиция индийской власти относительно отношений с Россией вряд ли поменяется, сказано в тексте.

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Ранее Лайф писал, что российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для Вооружённых сил Индии. Как уточнили в "Рособоронэкспорте", в планах заложена 100-процентная локализация производства этого вида оружия.

Обложка ©

Getty Images / studiocasper

Оксана Попова
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