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26 февраля, 11:40

Генштаб ВС Франции выступил с призывом к западным армиям из-за опасной авантюры

Генштаб ВС Франции назвал авантюрой недостаточные запасы боеприпасов

<p>Обложка © ТАСС / EPA / Robert Ghement</p>

Обложка © ТАСС / EPA / Robert Ghement

Начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Буркхард призвал западные страны пересмотреть схему пополнения боеприпасов, поскольку недостаточные запасы вооружения больше нельзя допускать.

"Западные армии, в том числе французская, должны пересмотреть политику в отношении резервов боеприпасов. Недостаточные запасы — это авантюра, на которую ещё можно было пойти, когда мы сталкивались с войнами по нашему выбору. Перед лицом риска навязанной войны такая авантюра больше невозможна", — приводит его слова газета Le Journal du Dimanche.

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Ранее Лайф уже писал, что французская армия испытывает дефицит боеприпасов из-за помощи Киеву. Не исключено, что истощение боевого сегмента страны может стать ещё одной причиной разногласий между политиками в вопросе поддержки Украины.

Николь Вербер
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