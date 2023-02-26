Генштаб ВС Франции выступил с призывом к западным армиям из-за опасной авантюры
Генштаб ВС Франции назвал авантюрой недостаточные запасы боеприпасов
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Начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Буркхард призвал западные страны пересмотреть схему пополнения боеприпасов, поскольку недостаточные запасы вооружения больше нельзя допускать.
"Западные армии, в том числе французская, должны пересмотреть политику в отношении резервов боеприпасов. Недостаточные запасы — это авантюра, на которую ещё можно было пойти, когда мы сталкивались с войнами по нашему выбору. Перед лицом риска навязанной войны такая авантюра больше невозможна", — приводит его слова газета Le Journal du Dimanche.
Ранее Лайф уже писал, что французская армия испытывает дефицит боеприпасов из-за помощи Киеву. Не исключено, что истощение боевого сегмента страны может стать ещё одной причиной разногласий между политиками в вопросе поддержки Украины.