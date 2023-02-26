Телеведущего спас пуховик от пули "снайпера-подростка" из Севастополя
В Севастополе школьник выстрелил в телеведущего Михаила Паутова из ружья для страйкбола
В Севастополе школьник выстрелил из ружья для страйкбола в телеведущего местных новостей Михаила Паутова. О случившемся пишет Mash.
По данным полиции, ребёнок получил оружие в подарок на Новый год. Решив подурачиться, он выстрелил из окна в случайного прохожего, которым и оказался журналист. Пуля застряла в пуховике в области груди. Правоохранители быстро вычислили юного "снайпера", с которого взяли слово больше не устраивать таких игр. Паутов также отказался от претензий к школьнику.
Ранее сообщалось, что полиция города Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, задержала шестилетнего мальчика, выстрелившего в учительницу начальной школы. Так он решил отомстить ей во время возникшей ссоры.
ТАСС / Silas Stein / DPA