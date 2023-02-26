"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 11:53

Телеведущего спас пуховик от пули "снайпера-подростка" из Севастополя

В Севастополе школьник выстрелил в телеведущего Михаила Паутова из ружья для страйкбола

В Севастополе школьник выстрелил из ружья для страйкбола в телеведущего местных новостей Михаила Паутова. О случившемся пишет Mash.

По данным полиции, ребёнок получил оружие в подарок на Новый год. Решив подурачиться, он выстрелил из окна в случайного прохожего, которым и оказался журналист. Пуля застряла в пуховике в области груди. Правоохранители быстро вычислили юного "снайпера", с которого взяли слово больше не устраивать таких игр. Паутов также отказался от претензий к школьнику.

В Тюменской области отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте

В Тюменской области отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте

Ранее сообщалось, что полиция города Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, задержала шестилетнего мальчика, выстрелившего в учительницу начальной школы. Так он решил отомстить ей во время возникшей ссоры.

Обложка ©

ТАСС / Silas Stein / DPA

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров