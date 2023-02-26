Телеведущего спас пуховик от пули "снайпера-подростка" из Севастополя

По данным полиции, ребёнок получил оружие в подарок на Новый год. Решив подурачиться, он выстрелил из окна в случайного прохожего, которым и оказался журналист. Пуля застряла в пуховике в области груди. Правоохранители быстро вычислили юного "снайпера", с которого взяли слово больше не устраивать таких игр. Паутов также отказался от претензий к школьнику.