Стали известны подробности госпитализации Леонида Рошаля

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, российский хирург Леонид Рошаль был госпитализирован планово для замены сустава. Об этом сообщили в пресс-службе Нацмедпалаты.

О том, что Рошаль госпитализирован и находится в реанимации в Москве, стало известно сегодня ранее. 89-летний хирург поступил в столичную больницу шесть дней назад. Сообщалось, что в анамнезе у него болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге и перелом шейки левого бедра. Известно, что Рошаль перенёс операцию.