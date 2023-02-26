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26 февраля, 12:15

Стали известны подробности госпитализации Леонида Рошаля

Леонида Рошаля госпитализировали планово для замены сустава

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, российский хирург Леонид Рошаль был госпитализирован планово для замены сустава. Об этом сообщили в пресс-службе Нацмедпалаты.

"Он (Рошаль. — Прим. Лайфа) был планово госпитализирован для замены сустава. Операция прошла хорошо", — приводит ТАСС заявление учреждения.

О том, что Рошаль госпитализирован и находится в реанимации в Москве, стало известно сегодня ранее. 89-летний хирург поступил в столичную больницу шесть дней назад. Сообщалось, что в анамнезе у него болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге и перелом шейки левого бедра. Известно, что Рошаль перенёс операцию.

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Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова
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