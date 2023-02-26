Появилось видео тарана электрокара "взбесившимся" дрифтером в Москве

На юго-востоке Москвы прохожие стали свидетелями странного поведения водителя белого "хёндая", который прямо на проезжей части выписывал круги, мешая движению транспорта. Кадры с форсажем появились в Сети.

Инцидент произошёл на Шарикоподшипниковской улице. Неадекватный водитель протаранил стоящий на зарядке электромобиль, затем развернулся и в незамысловатом дрифте ещё раз влетел в легковушку. Местные жители не могут объяснить, что произошло на самом деле. Очевидцы сообщают, что к месту уже вызвали экипаж полиции.