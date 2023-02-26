В США испугались опасной ловушки из-за недооценки России на поле боя
Бывший морпех США Катагнус: Украина может стать для Запада новым Ираком или Афганистаном
Неспособность Запада верно оценить и понять Россию может превратить Украину в ещё один Ирак или Афганистан, считает бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус – младший. Он указал на ошибочность недавнего заявления председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли о военном потенциале России.
"Это, попросту говоря, напыщенность, граничащая с пропагандой, возможно, даже поднимающаяся до уровня дезинформации", — указал военный в статье для American Thinker.
Морпех напомнил, что ранее в США уже высказывались так о конфликтах, которые в конечном итоге заканчивались для них провалом. Сам Запад не понимает Россию и недооценивает её способность долго продолжать борьбу, а также адаптировать и менять свою тактику ведения боя и военные цели.
"Нежелание Запада признать эти российские реалии приведёт лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану", — заключил морпех.
Ранее американский журналист Майкл Гудвин заявил о риске поражения Украины из-за медлительности Запада. Он напомнил, что те же танки Abrams прибудут на территорию Незалежной не ранее чем через два года.
AP / TASS