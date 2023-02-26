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Регион
Опубликовано 26 февраля 2023, 13:21
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В США испугались опасной ловушки из-за недооценки России на поле боя

Бывший морпех США Катагнус: Украина может стать для Запада новым Ираком или Афганистаном

Неспособность Запада верно оценить и понять Россию может превратить Украину в ещё один Ирак или Афганистан, считает бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус – младший. Он указал на ошибочность недавнего заявления председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли о военном потенциале России.

"Это, попросту говоря, напыщенность, граничащая с пропагандой, возможно, даже поднимающаяся до уровня дезинформации", указал военный в статье для American Thinker.

Морпех напомнил, что ранее в США уже высказывались так о конфликтах, которые в конечном итоге заканчивались для них провалом. Сам Запад не понимает Россию и недооценивает её способность долго продолжать борьбу, а также адаптировать и менять свою тактику ведения боя и военные цели.

"Нежелание Запада признать эти российские реалии приведёт лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану", заключил морпех.

В США разочаровали Украину неудобной правдой о НАТО и ЕС
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Ранее американский журналист Майкл Гудвин заявил о риске поражения Украины из-за медлительности Запада. Он напомнил, что те же танки Abrams прибудут на территорию Незалежной не ранее чем через два года.

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AP / TASS

Матвей Константинов
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