Неспособность Запада верно оценить и понять Россию может превратить Украину в ещё один Ирак или Афганистан, считает бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус – младший. Он указал на ошибочность недавнего заявления председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли о военном потенциале России.

"Это, попросту говоря, напыщенность, граничащая с пропагандой, возможно, даже поднимающаяся до уровня дезинформации", — указал военный в статье для American Thinker.

Морпех напомнил, что ранее в США уже высказывались так о конфликтах, которые в конечном итоге заканчивались для них провалом. Сам Запад не понимает Россию и недооценивает её способность долго продолжать борьбу, а также адаптировать и менять свою тактику ведения боя и военные цели.

"Нежелание Запада признать эти российские реалии приведёт лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану", — заключил морпех.