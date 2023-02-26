WSJ узнала о скупке российских нефтепродуктов Северной Африкой

Страны Северной Африки по неизвестным причинам резко нарастили импорт топлива из России, а также увеличили экспорт своих нефтепродуктов в Европу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

"Марокко закупило в 2021 году около 600 тыс. баррелей дизельного топлива, но только за первый месяц 2023 года его импорт вырос до 2 млн баррелей", — говорится в публикации.

Ещё 2,8 миллиона баррелей нефтепродуктов закупил у России в прошлом месяце Тунис. Как уточняет WSJ, "в феврале ожидается импорт ещё 3,1 миллиона баррелей". Эксперты отмечают, что регулировать такие поставки невозможно, "даже если бы очень хотелось".

"Северная Африка импортирует слишком большие объёмы топлива для собственных потребностей. Поверьте мне, мы не наблюдаем какого-то ренессанса в нефтепереработке Магриба (запад Северной Африки. — Прим. Лайфа)", — подчеркнул старший нефтяной аналитик Kpler Виктор Катона.