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26 февраля, 13:34

Директор школы на Рублёвке обвинила родителей учеников в травле, уликой стали скрины на 800 листах

В Москве директор школы пожаловалась в полицию на родителей учеников из-за клеветы

Директор московской школы обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности за клевету критикующих её родителей учеников. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.

44-летняя учительница возглавила учебное заведение в 2020 году, однако родители школьников решили, что она не справляется с новой должностью. Её обвинили в увольнении нескольких опытных педагогов, антисанитарии в столовой, закрытии актовых залов и музеев при учреждении. Жалобы подавались в Минпросвещения и Роспотребнадзор.

По мнению директора, инициаторами травли стали пять родителей-активистов, на них она и написала заявление в полицию. К документу педагог приложила скрины из соцсетей, где в её адрес сыплются обвинения, а также развёрнуто ответила на каждую претензию. В итоге вышло 800 страниц в приложении к заявлению. Правоохранители начали проверку.

Директор школы использовал в хозяйстве двухтысячелетний котёл

Директор школы использовал в хозяйстве двухтысячелетний котёл

Ранее Лайф писал, что на компьютере школьного учителя из Санкт-Петербурга обнаружили архив с детской порнографией. Сам 21-летний педагог все обвинения отрицает и утверждает, что материалы загрузил кто-то другой.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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