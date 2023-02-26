Директор школы на Рублёвке обвинила родителей учеников в травле, уликой стали скрины на 800 листах

Директор московской школы обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности за клевету критикующих её родителей учеников. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.

44-летняя учительница возглавила учебное заведение в 2020 году, однако родители школьников решили, что она не справляется с новой должностью. Её обвинили в увольнении нескольких опытных педагогов, антисанитарии в столовой, закрытии актовых залов и музеев при учреждении. Жалобы подавались в Минпросвещения и Роспотребнадзор.

По мнению директора, инициаторами травли стали пять родителей-активистов, на них она и написала заявление в полицию. К документу педагог приложила скрины из соцсетей, где в её адрес сыплются обвинения, а также развёрнуто ответила на каждую претензию. В итоге вышло 800 страниц в приложении к заявлению. Правоохранители начали проверку.