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26 февраля, 13:43

Подоляк заявил Маску, что на Украине никогда не было переворотов

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Незалежной "никогда не было переворотов". Так он ответил американскому предпринимателю Илону Маску, который назвал таковым Майдан в 2014 году.

"Свободные общества влияют на государства через диалог [или] выборы. Порабощённые общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это основа Свободы. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Хватит читать российские газеты", написал он в своём "твиттере".

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Ранее Илон Маск заявил, что Майдан 2014 года был государственным переворотом. Причём он считает, что результаты выборов, по итогам которых президентом Украины стал Виктор Янукович, "были сомнительными".

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ТАСС / AP / Nicolae Dumitrache

Матвей Константинов
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