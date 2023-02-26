Подоляк заявил Маску, что на Украине никогда не было переворотов

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Незалежной "никогда не было переворотов". Так он ответил американскому предпринимателю Илону Маску, который назвал таковым Майдан в 2014 году.

"Свободные общества влияют на государства через диалог [или] выборы. Порабощённые общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это основа Свободы. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Хватит читать российские газеты", — написал он в своём "твиттере".