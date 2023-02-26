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26 февраля, 13:14

На Украине предупредили о новых ограничениях в электроснабжении

В ближайшее время на Украине может последовать ряд новых отключений электроснабжения, это связано с плановыми ремонтными работами. Об этом рассказал исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"В обозримом будущем надо готовить станции для зимнего периода 2023–2024 гг., придётся выводить в ремонт блоки АЭС и других электростанций. Закончится паводок, станет меньше электроэнергии [от работы ГЭС]. Всё это может привести к ограничениям, которые у нас были с октября прошлого года", — сказал он в эфире украинского телевидения.

Сахарук напомнил о том, что на Украине на протяжении двух недель нет отключений электричества, что обусловлено рядом благоприятных факторов. Речь идёт о потеплении, позволяющем экономить электроэнергию, и паводках, способствующих увеличению генерации на ГЭС, добавил он.

Во Львовской области повреждён объект критической инфраструктуры

Во Львовской области повреждён объект критической инфраструктуры

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует поставлять в украинские электросети два ГВт электроэнергии.

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Getty Images / Robert Brook

Оксана Попова
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