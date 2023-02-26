На Украине предупредили о новых ограничениях в электроснабжении
В ближайшее время на Украине может последовать ряд новых отключений электроснабжения, это связано с плановыми ремонтными работами. Об этом рассказал исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"В обозримом будущем надо готовить станции для зимнего периода 2023–2024 гг., придётся выводить в ремонт блоки АЭС и других электростанций. Закончится паводок, станет меньше электроэнергии [от работы ГЭС]. Всё это может привести к ограничениям, которые у нас были с октября прошлого года", — сказал он в эфире украинского телевидения.
Сахарук напомнил о том, что на Украине на протяжении двух недель нет отключений электричества, что обусловлено рядом благоприятных факторов. Речь идёт о потеплении, позволяющем экономить электроэнергию, и паводках, способствующих увеличению генерации на ГЭС, добавил он.
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