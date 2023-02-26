На Украине предупредили о новых ограничениях в электроснабжении

В ближайшее время на Украине может последовать ряд новых отключений электроснабжения, это связано с плановыми ремонтными работами. Об этом рассказал исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"В обозримом будущем надо готовить станции для зимнего периода 2023–2024 гг., придётся выводить в ремонт блоки АЭС и других электростанций. Закончится паводок, станет меньше электроэнергии [от работы ГЭС]. Всё это может привести к ограничениям, которые у нас были с октября прошлого года", — сказал он в эфире украинского телевидения.