Во Франции ввели ограничения на воду из-за засухи

Французский министр экологических преобразований Кристоф Бешю в интервью Le Journal du dimanche заявил, что перспективы обеспечения страны водой в предстоящем земледельческом сезоне вызывают тревогу.

"По причине засухи 2022 года ситуация изначально характеризовалась низким уровнем грунтовых вод. До февраля наблюдалось малое количество дождей <...> Этот февраль оказался самым засушливым с 1959 года", — сказал он в преддверии совещания с префектами по вопросу засухи.

Повсеместные ограничения воды могут быть введены во Франции с марта. По словам Бешю, в этот раз "ситуация серьёзнее, чем в то же время в прошлом году", и власти на два месяца опаздывают с подпиткой грунтовых вод.

Сегодня во Франции использование воды ограничено уже в четырёх департаментах, ещё десять находятся под специальным наблюдением.