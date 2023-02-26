В Саратове сын пациентки избил врачей скорой до сотрясения мозга
В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи, приехавших на вызов
В Саратове на двух фельдшеров скорой помощи набросился сын пациентки, к которой они прибыли на вызов. Об этом в телеграм-канале рассказал министр здравоохранения области Олег Костин.
"В 14:38 фельдшерская бригада Саратовской областной станции скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыла на вызов по адресу город Саратов, Заводской район, улица Тульская", — написал он.
Осмотреть пациентку медики не успели — на них накинулся её сын и начал избивать. Старший врач позвонил в полицию и вызвал ещё одну бригаду скорой помощи для пострадавших фельдшеров. У них диагностированы ушибы, черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Мотивы преступника пока не известны.
Ранее Лайф писал, что 13 января в Югре один пациент сломал охраннику больницы нос, а второй пытался зарезать медсестру ножницами. Оба нарушителя были пьяны, их удалось задержать.
ТАСС / Артём Геодакян