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26 февраля, 13:49

В Саратове сын пациентки избил врачей скорой до сотрясения мозга

В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи, приехавших на вызов

В Саратове на двух фельдшеров скорой помощи набросился сын пациентки, к которой они прибыли на вызов. Об этом в телеграм-канале рассказал министр здравоохранения области Олег Костин.

"В 14:38 фельдшерская бригада Саратовской областной станции скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыла на вызов по адресу город Саратов, Заводской район, улица Тульская", написал он.

Осмотреть пациентку медики не успели — на них накинулся её сын и начал избивать. Старший врач позвонил в полицию и вызвал ещё одну бригаду скорой помощи для пострадавших фельдшеров. У них диагностированы ушибы, черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Мотивы преступника пока не известны.

Пьяный житель Саратова во время госпитализации избил врача скорой помощи

Пьяный житель Саратова во время госпитализации избил врача скорой помощи

Ранее Лайф писал, что 13 января в Югре один пациент сломал охраннику больницы нос, а второй пытался зарезать медсестру ножницами. Оба нарушителя были пьяны, их удалось задержать.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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