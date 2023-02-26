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26 февраля, 14:17

Снежная буря оставила без света 27 тысяч жителей Тверской области

Около 27 тысяч жителей Тверской области остались без электричества из-за непогоды

Жители нескольких населённых пунктов в Тверской области остались без электроэнергии из-за непогоды. Как сообщает Минэнерго РФ в "Телеграме", причиной аварии на электросетях стали мокрый снег и сильный ветер.

"Энергетики ведут восстановительные работы в Тверской области, где из-за мокрого снега и сильного ветра без электроснабжения остались около 27 тысяч человек", — говорится в публикации.

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Также об ухудшении погоды и порывах ветра до 17 метров в секунду ранее предупредили москвичей. Столичные службы просят людей не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Ирина Фальке
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