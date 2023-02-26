Снежная буря оставила без света 27 тысяч жителей Тверской области

Жители нескольких населённых пунктов в Тверской области остались без электроэнергии из-за непогоды. Как сообщает Минэнерго РФ в "Телеграме", причиной аварии на электросетях стали мокрый снег и сильный ветер.

"Энергетики ведут восстановительные работы в Тверской области, где из-за мокрого снега и сильного ветра без электроснабжения остались около 27 тысяч человек", — говорится в публикации.