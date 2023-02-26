Спикер парламента Молдавии заявил о нежелании республики вступать в НАТО

В Молдавии сейчас не обсуждается вопрос вступления в НАТО. Об этом заявил председатель парламента, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в беседе с телеканалом Prime.

"Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли вопрос вступления Республики Молдова в НАТО, то не ставится такой вопрос. Это чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию", — пояснил спикер парламента.