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26 февраля, 14:51

Спикер парламента Молдавии заявил о нежелании республики вступать в НАТО

<p>Игорь Гросу. Обложка © Парламент Молдавии</p>

Игорь Гросу. Обложка © Парламент Молдавии

В Молдавии сейчас не обсуждается вопрос вступления в НАТО. Об этом заявил председатель парламента, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в беседе с телеканалом Prime.

"Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли вопрос вступления Республики Молдова в НАТО, то не ставится такой вопрос. Это чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию", — пояснил спикер парламента.

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Ранее президент республики Майя Санду заявила, что из-за событий на Украине Молдавия может пересмотреть вопрос о своём нейтралитете и решит вступить в НАТО.

Татьяна Миссуми
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