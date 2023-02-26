Белый дом не фиксировал поставок оружия России из Китая

Китай пока не определился с предоставлением военной техники России для применения на Украине, считает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не видели, чтобы они это делали. Мы не считаем, что они приняли окончательное решение на данный счёт", — подчеркнул он в эфире телекомпании CNN.