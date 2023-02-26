"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 14:57

Белый дом не фиксировал поставок оружия России из Китая

Салливан: Китай не принял окончательного решения по оказанию военной помощи России

Китай пока не определился с предоставлением военной техники России для применения на Украине, считает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не видели, чтобы они это делали. Мы не считаем, что они приняли окончательное решение на данный счёт", подчеркнул он в эфире телекомпании CNN.

Разведка Украины не смогла найти доказательства отправки оружия из Китая в Россию

Разведка Украины не смогла найти доказательства отправки оружия из Китая в Россию

Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других, продолжая накачивать Киев оружием. В Кремле вслед за Пекином также опровергли слухи о поставках вооружения китайской стороной.

Обложка ©

Getty Images / Glowimages

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров