Белый дом не фиксировал поставок оружия России из Китая
Салливан: Китай не принял окончательного решения по оказанию военной помощи России
Китай пока не определился с предоставлением военной техники России для применения на Украине, считает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не видели, чтобы они это делали. Мы не считаем, что они приняли окончательное решение на данный счёт", — подчеркнул он в эфире телекомпании CNN.
Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других, продолжая накачивать Киев оружием. В Кремле вслед за Пекином также опровергли слухи о поставках вооружения китайской стороной.
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