Финская Nokia сменила логотип и стратегию

Финская корпорация Nokia представила новый логотип и объявила об обновлённой дальнейшей стратегии. Информация опубликована на официальном сайте компании.

"Наша обновлённая стратегия компании поддерживается нашей технологической стратегией, в которой подробно описывается, как сети должны развиваться, чтобы соответствовать требованиям эпохи метавселенной. <…> Мы создали наследие предыдущего логотипа, но сделали его более современным и цифровым, чтобы отразить нашу нынешнюю идентичность", — сказано в релизе.

Новый логотип похож на старый — слово Nokia. В этот раз дизайнеры убрали небольшую часть от каждой буквы и теперь создаётся ощущение, словно части букв немного стёрли ластиком. Что касается фона логотипа, то теперь вместо серого — яркая цветовая гамма.