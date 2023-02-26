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26 февраля, 15:24

Финская Nokia сменила логотип и стратегию

<p>Финская корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/nokia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nokia</a></p>

Финская корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип. Обложка © Twitter / nokia

Финская корпорация Nokia представила новый логотип и объявила об обновлённой дальнейшей стратегии. Информация опубликована на официальном сайте компании.

"Наша обновлённая стратегия компании поддерживается нашей технологической стратегией, в которой подробно описывается, как сети должны развиваться, чтобы соответствовать требованиям эпохи метавселенной. <…> Мы создали наследие предыдущего логотипа, но сделали его более современным и цифровым, чтобы отразить нашу нынешнюю идентичность", — сказано в релизе.

Новый логотип похож на старый — слово Nokia. В этот раз дизайнеры убрали небольшую часть от каждой буквы и теперь создаётся ощущение, словно части букв немного стёрли ластиком. Что касается фона логотипа, то теперь вместо серого — яркая цветовая гамма.

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Оксана Попова
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