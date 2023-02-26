На Украине отказались мириться с Россией в ближайшие 100 лет
Шмыгаль заявил, что примирение России и Украины невозможно в ближайшие 100 лет
Примирение и сотрудничество между Россией и Украиной невозможно в ближайшие сто лет, полагает премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. По его мнению, перед этим с РФ должно произойти ряд изменений.
"Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", — сказал он в интервью журналу Focus, текст которого опубликован на сайте Кабмина Украины.
Он добавил, что жители страны готовы "бороться за свободу и независимость", из-за чего "психологически важны" слова политиков разных стран о поддержке Украины. Также премьер исключил возможность заморозки конфликта или территориальных уступок в сторону России.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил американскому предпринимателю Илону Маску, что в Незалежной никогда не было государственных переворотов. Он призвал своего собеседника перестать "читать российские газеты".
ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ / POOL