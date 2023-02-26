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26 февраля, 15:35

На Украине отказались мириться с Россией в ближайшие 100 лет

Шмыгаль заявил, что примирение России и Украины невозможно в ближайшие 100 лет

Примирение и сотрудничество между Россией и Украиной невозможно в ближайшие сто лет, полагает премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. По его мнению, перед этим с РФ должно произойти ряд изменений.

"Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", сказал он в интервью журналу Focus, текст которого опубликован на сайте Кабмина Украины.

Он добавил, что жители страны готовы "бороться за свободу и независимость", из-за чего "психологически важны" слова политиков разных стран о поддержке Украины. Также премьер исключил возможность заморозки конфликта или территориальных уступок в сторону России.

Шмыгаль "включил" украинскую армию в НАТО

Шмыгаль "включил" украинскую армию в НАТО

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил американскому предпринимателю Илону Маску, что в Незалежной никогда не было государственных переворотов. Он призвал своего собеседника перестать "читать российские газеты".

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ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ / POOL

Матвей Константинов
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