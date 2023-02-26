ВСУ обстреляли два района Курской области
Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ двух районов Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Вооружёнными силами Украины Кореневского и Глушковского районов региона.
"Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилёты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах", — написал он в своём телеграм-канале.
Старовойт уточнил, что пострадавших в результате обстрелов нет. Также не зафиксированы повреждения инфраструктуры. Однако прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района, аварийные бригады уже занимаются срочным ремонтом.
В пятницу украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи Курской области. Губернатор Старовойт заявил, что в результате двенадцати прилётов были существенно повреждены дома.
ТАСС / Christoph Schmidt / dpa