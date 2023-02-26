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Регион
Опубликовано 26 февраля 2023, 16:04
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13-летний кандидат в сборную России по BMX трагически погиб в ДТП

Кандидат в сборную России по BMX умер в возрасте 13 лет

Аким Левченко. Обложка © ГБУ ДО "Московская академия велосипедного спорта"

Аким Левченко. Обложка © ГБУ ДО "Московская академия велосипедного спорта"

В результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб 13-летний кандидат в сборную России по BMX Аким Левченко. В Федерации велосипедного спорта России выразили свои соболезнования родным и близким юного спортсмена.

"Федерация велосипедного спорта России выражает соболезнования семье, близким и друзьям Акима. Скорбим вместе с вами", говорится в опубликованном сообщении.

Вчера, 25 февраля, юный спортсмен победил во всероссийских соревнованиях по BMX-рейсу в Саранске в возрастной категории 13–14 лет.

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Лайф писал о смерти экс-вратаря молодёжки "Урала" Давыда Алексеева, ему было 19 лет. В 2021 году спортсмен был на сборах с основным составом команды и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах.

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Матвей Константинов
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