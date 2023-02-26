13-летний кандидат в сборную России по BMX трагически погиб в ДТП
Кандидат в сборную России по BMX умер в возрасте 13 лет
Аким Левченко. Обложка © ГБУ ДО "Московская академия велосипедного спорта"
В результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб 13-летний кандидат в сборную России по BMX Аким Левченко. В Федерации велосипедного спорта России выразили свои соболезнования родным и близким юного спортсмена.
"Федерация велосипедного спорта России выражает соболезнования семье, близким и друзьям Акима. Скорбим вместе с вами", — говорится в опубликованном сообщении.
Вчера, 25 февраля, юный спортсмен победил во всероссийских соревнованиях по BMX-рейсу в Саранске в возрастной категории 13–14 лет.
Лайф писал о смерти экс-вратаря молодёжки "Урала" Давыда Алексеева, ему было 19 лет. В 2021 году спортсмен был на сборах с основным составом команды и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах.