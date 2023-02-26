"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 16:04

13-летний кандидат в сборную России по BMX трагически погиб в ДТП

Кандидат в сборную России по BMX умер в возрасте 13 лет

<p>Аким Левченко. Обложка © ГБУ ДО "Московская академия велосипедного спорта"</p>

Аким Левченко. Обложка © ГБУ ДО "Московская академия велосипедного спорта"

В результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб 13-летний кандидат в сборную России по BMX Аким Левченко. В Федерации велосипедного спорта России выразили свои соболезнования родным и близким юного спортсмена.

"Федерация велосипедного спорта России выражает соболезнования семье, близким и друзьям Акима. Скорбим вместе с вами", говорится в опубликованном сообщении.

Вчера, 25 февраля, юный спортсмен победил во всероссийских соревнованиях по BMX-рейсу в Саранске в возрастной категории 13–14 лет.

Умер призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира по лёгкой атлетике Грег Фостер

Умер призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира по лёгкой атлетике Грег Фостер

Лайф писал о смерти экс-вратаря молодёжки "Урала" Давыда Алексеева, ему было 19 лет. В 2021 году спортсмен был на сборах с основным составом команды и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах.

Матвей Константинов
  • Новости
  • велоспорт
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров