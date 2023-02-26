13-летний кандидат в сборную России по BMX трагически погиб в ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб 13-летний кандидат в сборную России по BMX Аким Левченко. В Федерации велосипедного спорта России выразили свои соболезнования родным и близким юного спортсмена.

"Федерация велосипедного спорта России выражает соболезнования семье, близким и друзьям Акима. Скорбим вместе с вами", — говорится в опубликованном сообщении.

Вчера, 25 февраля, юный спортсмен победил во всероссийских соревнованиях по BMX-рейсу в Саранске в возрастной категории 13–14 лет.