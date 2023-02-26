Заговор или месть: Почему спустя 90 лет эксгумировали тело поджигателя Рейхстага, давшего карт-бланш Гитлеру

В Германии эксгумировали тело нидерландского коммуниста и анархиста Маринуса ван дер Люббе, ответственного за поджог Рейхстага в 1933 году. Как пишет The Guardian, Альфред Отто Пауль (председатель Общества Пауля Бенндорфа, занимающегося сохранением кладбищ Лейпцига) назвал целью процедуры подтверждение личности казнённого и установление соответствующей отметки на могиле.

Останки переданы патологоанатому, который обследовал их на наличие следов токсинов. Есть мнение, что апатичный вид ван дер Люббе во время суда был обусловлен воздействием наркотиков, которыми его могли накачать для дачи признательных показаний или молчания об имеющихся сообщниках. Считается, что обнаружение таковых будет означать, что коммуниста использовали в тайном заговоре.

"История, какой мы её знаем, должна быть переписана заново", — добавил Пауль.

Считается, что поджог Рейхстага дал карт-бланш Адольфу Гитлеру. В июле 1933 года он и его соратники окончательно завладели Германией. Предшествовали этому борьба и интриги, кульминацией которых явился поджог Рейхстага 27 февраля. После этого Гитлер получил пост рейхсканцлера, распустил правительство и объявил новые выборы, безоговорочную победу на которых одержала уже Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Впоследствии все остальные партии были запрещены, а нацисты целиком и полностью получили страну.