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26 февраля, 16:58

Директор ЦРУ назвал отношения США и России глубоко враждебными

Глава ЦРУ назвал отношения с Россией враждебными, но призвал сохранять каналы коммуникаций

<p>Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Обложка © ТАСС / Michael Brochstein / ZUMA</p>

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Обложка © ТАСС / Michael Brochstein / ZUMA

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс считает, что отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными. Тем не менее он выступает за открытые каналы коммуникаций между Москвой и Вашингтоном.

"Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии [коммуникации]", — заявил глава ЦРУ в интервью телеканалу CBS.

Также во время общения с журналистами Бёрнс пожаловался на "дерзость и высокомерие" главы СВР Сергея Нарышкина в ходе их ноябрьской встречи. Переговоры же он окрестил "довольно удручающими".

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Андрей Бражников
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