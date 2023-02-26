Директор ЦРУ назвал отношения США и России глубоко враждебными

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс считает, что отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными. Тем не менее он выступает за открытые каналы коммуникаций между Москвой и Вашингтоном.

"Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии [коммуникации]", — заявил глава ЦРУ в интервью телеканалу CBS.