Директор ЦРУ назвал отношения США и России глубоко враждебными
Глава ЦРУ назвал отношения с Россией враждебными, но призвал сохранять каналы коммуникаций
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Обложка © ТАСС / Michael Brochstein / ZUMA
Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс считает, что отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными. Тем не менее он выступает за открытые каналы коммуникаций между Москвой и Вашингтоном.
"Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии [коммуникации]", — заявил глава ЦРУ в интервью телеканалу CBS.
Также во время общения с журналистами Бёрнс пожаловался на "дерзость и высокомерие" главы СВР Сергея Нарышкина в ходе их ноябрьской встречи. Переговоры же он окрестил "довольно удручающими".