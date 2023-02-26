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26 февраля, 09:20

Директор ЦРУ пожаловался на "дерзость и высокомерие" Нарышкина

Глава ЦРУ Бёрнс обвинил Нарышкина в "дерзком" поведении в ходе их встречи в 2022 году

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил о "дерзком" поведении со стороны главы СВР Сергея Нарышкина в ходе их ноябрьской встречи. Он считает, что это отражало "собственную веру" президента РФ Владимира Путина в возможность победы на Украине.

"Было очень вызывающим отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия... Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него", сказал он в интервью CBS и добавил, что их встреча вышла "довольно удручающей".

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Напомним, о состоявшейся встрече Сергея Нарышкина и Уильяма Бёрнса в Анкаре стало известно в ноябре прошлого года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, контакт был произведён по инициативе США и был полезным. В свою очередь в Белом доме заявили, что целью разговора было поддержание контактов и обсуждение вопросов безопасности. Позже Нарышкин допустил проведение новой встречи.


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ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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