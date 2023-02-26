Начальника аниматоров Хагги Вагги шокировали пляски подчинённых с детьми под Сердючку

Начальник липецких аниматоров, которые провели детский праздник в костюмах Хагги Вагги под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки, отверг свою причастность к необычному перформансу. Более того, как пишет SHOT, он оказался патриотом России и участвует в сборах для ВС РФ. По словам самого Александра Кудинова, скандальную песню мог включить кто-то из гостей.

"Я вообще удивляюсь, что вот такую песню можно использовать... Возможно, это местные кто-то музыку поставили. Но, поверьте мне, у нас достаточно музыки, тем более мы платим российскому авторскому обществу для использования музыки", — рассказал он и пообещал, что выяснит все обстоятельства мероприятия.