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26 февраля, 18:23

Начальника аниматоров Хагги Вагги шокировали пляски подчинённых с детьми под Сердючку

Начальник включивших детям песню Сердючки липецких аниматоров оказался патриотом России

<p> Скриншот видео © <a href="https://t.me/shot_shot/48704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Скриншот видео © SHOT

Начальник липецких аниматоров, которые провели детский праздник в костюмах Хагги Вагги под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки, отверг свою причастность к необычному перформансу. Более того, как пишет SHOT, он оказался патриотом России и участвует в сборах для ВС РФ. По словам самого Александра Кудинова, скандальную песню мог включить кто-то из гостей.

"Я вообще удивляюсь, что вот такую песню можно использовать... Возможно, это местные кто-то музыку поставили. Но, поверьте мне, у нас достаточно музыки, тем более мы платим российскому авторскому обществу для использования музыки", рассказал он и пообещал, что выяснит все обстоятельства мероприятия.

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Напомним, в Сети появился видеоролик, снятый в городе Грязи Липецкой области. На нём аниматоры в костюмах Хагги Вагги танцуют с детьми под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко).

Матвей Константинов
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  • Липецкая область

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