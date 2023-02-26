Посол России разглядел почерк плохих пропагандистов в посте Трюдо об "украинском Крыме"

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что премьер-министр Джастин Трюдо сам не верит в принадлежность Крыма Украине. А в публикации на странице главы Страны кленового листа об "украинском полуострове" российский посол разглядел почерк плохих пропагандистов.

"Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит", — сказал Степанов РИА "Новости".

Впрочем, на данное заявление премьер-министра Канады никто не обратит внимания, уверен дипломат.