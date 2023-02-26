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26 февраля, 19:15

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" и в шестой раз выиграл Кубок английской лиги

<p>Футболисты "Манчестер Юнайтед" ликуют после победы в Кубке лиги. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/1629920889507643392/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manchester United</a></p>

Футболисты "Манчестер Юнайтед" ликуют после победы в Кубке лиги. Обложка © Twitter / Manchester United

"Манчестер Юнайтед" победил "Ньюкасл" в финале Кубка английской лиги и стал обладателем трофея в шестой раз. Игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и закончилась со счётом 2:0.

Голом отметился Каземиро (33-я минута). Ещё один мяч был забит после автогола футболиста "Ньюкасла" Свена Ботмана (39-я минута). "Ньюкасл" играл в финале турнира во второй раз и впервые с 1976 года.

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Лайф писал, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Барселону" со счётом 2:1 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. У победителей отличились Фред и Антони, у проигравших — Роберт Левандовский.

Матвей Константинов
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