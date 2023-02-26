"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" и в шестой раз выиграл Кубок английской лиги

"Манчестер Юнайтед" победил "Ньюкасл" в финале Кубка английской лиги и стал обладателем трофея в шестой раз. Игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и закончилась со счётом 2:0.

Голом отметился Каземиро (33-я минута). Ещё один мяч был забит после автогола футболиста "Ньюкасла" Свена Ботмана (39-я минута). "Ньюкасл" играл в финале турнира во второй раз и впервые с 1976 года.