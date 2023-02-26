В США раскрыли число убитых польских наёмников на Украине

"Там уже 20 тысяч военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину. Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине", — пояснил офицер в интервью ютуб-каналу The Jimmy Dore Show.