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26 февраля, 19:51

В США раскрыли число убитых польских наёмников на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что на Украине убиты 2500 польских наёмников

Около 2500 польских наёмников, воюющих в составе ВСУ, погибли в ходе российской специальной операции. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Там уже 20 тысяч военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину. Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине", пояснил офицер в интервью ютуб-каналу The Jimmy Dore Show.

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Ранее в Польше рассказали, сколько танков передали Украине в первой партии. Как напомнил польский премьер Матеуш Моравецкий, Варшава первой строила коалицию стран по передаче Киеву танков.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Юлия Коновалова
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