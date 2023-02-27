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26 февраля, 21:54

Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе Москалёва

Эдуард Москалёв, командующий так называемой операцией объединённых сил (ООС, силовая операция Киева в Донбассе), снят с должности указом президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Москалёв занимал пост командующего ООС с 15 марта 2022 года, когда он сменил Александра Павлюка.

Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Дзюбу

Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Дзюбу

Напомним, в последнее время Зеленский проводит масштабные кадровые перестановки. Так, на днях он назначил новых глав нескольких регионов. В двух областях ими стали бывшие сотрудники СБУ.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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