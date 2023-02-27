Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе Москалёва

Эдуард Москалёв, командующий так называемой операцией объединённых сил (ООС, силовая операция Киева в Донбассе), снят с должности указом президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Москалёв занимал пост командующего ООС с 15 марта 2022 года, когда он сменил Александра Павлюка.