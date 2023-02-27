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27 февраля, 01:08

В Конгрессе США заявили, что Китай всё же решил поставить России беспилотники

Конгрессмен Маккол заявил о планах Китая поставить России сотни беспилотников

Китай рассматривает возможность поставить России сотни беспилотников, утверждает глава Комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол.

"У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России", — сказал конгрессмен, слова которого приводит ABC News.

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Кроме того, по его версии, Пекин может поставить Москве и другое вооружение. При этом, о каком именно оружии идёт речь, Маккол не уточнил.

Ранее Лайф писал, что разведка Украины не смогла найти доказательства отправки оружия из Китая в Россию. Сейчас у России нет оружия от Китая, указал замначальника Главного управления разведки Минобороны страны Вадим Скибицкий.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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