В Конгрессе США заявили, что Китай всё же решил поставить России беспилотники

Китай рассматривает возможность поставить России сотни беспилотников, утверждает глава Комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол.

"У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России", — сказал конгрессмен, слова которого приводит ABC News.

Кроме того, по его версии, Пекин может поставить Москве и другое вооружение. При этом, о каком именно оружии идёт речь, Маккол не уточнил.