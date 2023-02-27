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27 февраля, 02:44

В Германии открыли неудобную правду для Украины и Зеленского

Обозреватель Focus Штайнгарт заявил об ослаблении поддержки Украины обществом на Западе

Благородные заявления западных политиков скрывают "неудобную правду" по отношению к Украине и её лидеру Владимиру Зеленскому, которому "становится одиноко". На это обратил внимание обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт.

"Потому что неудобная правда такова: Украине и её президенту становится одиноко", — пишет публицист.

Штайнгарт указал на огромную территорию, населённую теми, кто бойкотирует санкции, пацифистами и "политическими противниками" Украины. Кроме того, до сих пор остаются государства, по экономическим причинам покупающие в России товары, в том числе подсанкционные. Например, Польша продолжает закупать российскую нефть, а Европа — газ.

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Журналист отметил, что в настоящее время по миру распространяются пацифистские настроения и многие люди выступают за быстрое и мирное урегулирование конфликта. При этом "наиболее опасной" для Украины группой являются политики, открыто выступающие против бесконечного снабжения Киева оружием. Таким образом, общественная поддержка Украины ослабевает, делает вывод автор статьи.

Ранее Скотт Риттер рассказал о прискорбном заблуждении Украины. По его мнению, в Киеве не понимают, что Западу на самом деле наплевать и на ВСУ, и на самих украинцев.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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