В Германии открыли неудобную правду для Украины и Зеленского

Благородные заявления западных политиков скрывают "неудобную правду" по отношению к Украине и её лидеру Владимиру Зеленскому, которому "становится одиноко". На это обратил внимание обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт.

"Потому что неудобная правда такова: Украине и её президенту становится одиноко", — пишет публицист.

Штайнгарт указал на огромную территорию, населённую теми, кто бойкотирует санкции, пацифистами и "политическими противниками" Украины. Кроме того, до сих пор остаются государства, по экономическим причинам покупающие в России товары, в том числе подсанкционные. Например, Польша продолжает закупать российскую нефть, а Европа — газ.

Журналист отметил, что в настоящее время по миру распространяются пацифистские настроения и многие люди выступают за быстрое и мирное урегулирование конфликта. При этом "наиболее опасной" для Украины группой являются политики, открыто выступающие против бесконечного снабжения Киева оружием. Таким образом, общественная поддержка Украины ослабевает, делает вывод автор статьи.