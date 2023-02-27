Скончался продюсер Уолтер Мириш, чья компания создала фильм "В джазе только девушки"

Американский кинопродюсер, обладатель премии "Оскар" Уолтер Мириш скончался в возрасте 101 года в Лос-Анджелесе. О смерти титулованного продюсера сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

"Академия кинематографических искусств и наук глубоко опечалена известием о кончине Уолтера. Он был настоящим провидцем и как продюсер, и как лидер отрасли. Он оказал сильное влияние на киносообщество и академию, будучи нашим президентом и директором академии в течение многих лет", — сказано в заявлении.

Он считается одним из самых талантливых продюсеров в истории Голливуда. В 1957 году Мириш вместе с братьями создал кинокомпанию The Mirisch Company, где создавались такие легендарные фильмы, как "В джазе только девушки", "Вестсайдская история", "Дело Томаса Крауна", "Розовая пантера" и "Полуночная жара".

Мириш скончался 24 февраля, однако официально об этом сообщили только сегодня.